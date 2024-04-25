Парковка в Москве станет бесплатной на майских праздниках | 360°

Мир 25 апреля 2024, 08:46 Парковка в Москве станет бесплатной на майских праздниках Собянин: парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной

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На майских праздниках в Москве парковка станет бесплатной 29,30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Парковка на майских праздниках в Москве будет бесплатной. Эта мера коснется без исключения всех улиц в течение 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая», — написал он.

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Собянин добавил, что 12 мая оплачивать парковку нужно будет лишь на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами продолжат работать в привычном режиме.

Ранее стало известно, что порядка 39% россиян на майские праздники отдохнут за городом или отправятся на дачу. Порядка 20% жителей страны поедут в путешествие как по России, так и за границу.

После первомайских праздников российских граждан ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.