Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городские предприятия с Днем московской промышленности. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что промышленность в Москве переживает второе рождение. Создаются новые предприятия и модернизируются исторические.

Особо Собянин отметил работу оборонных предприятий и выросший более чем вдвое за пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях.

«Спасибо работникам и ветеранам промышленных предприятий города за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы. Желаю крепкого здоровья и благополучия», — подытожил мэр.