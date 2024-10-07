Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городские предприятия с Днем московской промышленности. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что промышленность в Москве переживает второе рождение. Создаются новые предприятия и модернизируются исторические.
Особо Собянин отметил работу оборонных предприятий и выросший более чем вдвое за пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях.
«Спасибо работникам и ветеранам промышленных предприятий города за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы. Желаю крепкого здоровья и благополучия», — подытожил мэр.
Вице-президент группы компаний «Спецкабель» Сергей Лобанов отметил вклад правительства Москвы в обновление завода.
«Новое оборудование, часть затрат на которое нам компенсировали городские власти, повысило производительность и качество продукции, что положительно отразилось на конкурентоспособности предприятия. Мы уверенно смотрим в будущее и укрепляем позиции», — заявил он.
За поддержку предприятий в правительстве Москвы отвечает департамент инвестиционной и промышленной политики.
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