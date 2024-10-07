Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городские предприятия с Днем московской промышленности. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что промышленность в Москве переживает второе рождение. Создаются новые предприятия и модернизируются исторические.

Особо Собянин отметил работу оборонных предприятий и выросший более чем вдвое за пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях.

«Спасибо работникам и ветеранам промышленных предприятий города за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы. Желаю крепкого здоровья и благополучия», — подытожил мэр.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Вице-президент группы компаний «Спецкабель» Сергей Лобанов отметил вклад правительства Москвы в обновление завода.

«Новое оборудование, часть затрат на которое нам компенсировали городские власти, повысило производительность и качество продукции, что положительно отразилось на конкурентоспособности предприятия. Мы уверенно смотрим в будущее и укрепляем позиции», — заявил он.

За поддержку предприятий в правительстве Москвы отвечает департамент инвестиционной и промышленной политики.

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