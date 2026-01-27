Снег в Москве будут убирать круглосуточно

Коммунальные службы будут круглосуточно очищать улицы Москвы от последствий снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Особое внимание уделяют ключевым автомагистралям, а также пешеходным зонам и тротуарам. Городские службы перевели на усиленный режим работы. Ожидается, что снегопад продлится минимум двое суток.

В круглосуточном режиме будут работать и снегоплавильные комбинаты.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сугробы в Москве сейчас в 1,5 раза выше климатической нормы, а до конца дня выпадет более 10 миллиметров осадков.

Кроме того, на фоне непогоды значительно выросли цены на такси. К 15:00 поездка от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Домодедово стала дороже, чем билет на самолет «Победы» в Санкт-Петербург на 29 января.