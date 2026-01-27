«Растут как на дрожжах»: сугробы в Москве выросли в 1,5 раза выше климатической нормы

В Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков, а в отдельных районах Подмосковья — более 35%; сугробы по итогу оказались в 1,5 раза выше климатической нормы. Об этом в телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сугробы в столице нашей Родины растут как на дрожжах», — подчеркнул он.

Самые высокие, по его словам, зафиксировали в районе метеостанции Тушино — 47 сантиметров. Снег до конца дня не прекратится, выпадет еще 13-14 миллиметров осадков. Снегопады прекратятся только в ночь на пятницу, подытожил синоптик.

С самого утра столица встала в девятибалльных пробках. Москвичей призвали пересаживаться на общественный транспорт. Аэропорт Шереметьево приостановил работу до 12:00 из-за непогоды, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.