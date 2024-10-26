Ржавую мину обнаружили на тротуаре в центре Москвы

На Ольховской улице в Москве обнаружили мину времен Второй мировой войны

Ржавую мину времен Второй мировой войны обнаружили во время ремонта тротуара в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Старый снаряд нашли в земле на улице Ольховской. Рабочие достали его при ремонте тротуара, сообщил источник.

На место происшествия выехала полиция, территорию оцепили. К месту обнаружения снаряда направили саперов.

В Ярославском районе Москвы в середине октября нашли предмет, похожий на снаряд. Москвич проводил земляные работы на улице Вешних Вод для установки газового оборудования и, обнаружив подозрительный предмет, вызвал полицию.

В начале октября два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники Мосводоканала на территории Головинского пруда. Водолазы увидели противотанковые мины ТМ-57.