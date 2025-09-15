Росгвардия обеспечила безопасность 900 тысяч гостей Дня города в Москве

Безопасность празднования Дня города в Москве обеспечивали порядка 4,5 тысяч сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мероприятия посетили более 900 тысяч гостей и жителей столицы», — отметили в сообщении.

Специалисты инженерно-технических групп ОМОН «Авангард» заранее обследовали места проведения торжеств. В праздничные выходные спецназовцы и военнослужащие дивизии Росгвардии патрулировали площадки проведения концертов и фестивалей.

Бойцы ОМОНа обеспечили безопасность пассажиров на станциях МЦК и железнодорожных вокзалах, а также следили за порядком на акватории Москвы-реки.

Маршруты патрулирования экипажей были приближены к местам проведения народных гуляний. По данным Росгвардии, серьезных правонарушений во время празднования Дня города не было допущено.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что праздничного салюта в честь Дня города в Москве не будет.