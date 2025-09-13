Салюта в Москве в День города не будет

Собянин объявил об отмене салюта в Москве на День города

Праздничного салюта в День города в Москве не будет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщили «Известия».

«Нет, не будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

При этом остальные концерты, фестивали, спортивные соревнования и мастер-классы пройдут в Москве в запланированном порядке 13 и 14 сентября.

В Telegram-канале Собянин поздравил москвичей с Днем города. Мэр отметил, что Москва является одним из крупнейших и влиятельных в мире городов, который конкурирует с лучшими столицами планеты. Также он призвал жителей беречь Москву.

Президент Владимир Путин обратил внимание руководителей российских регионов, чтобы они взяли на вооружение принцип работы Сергея Собянина и его умение выбирать самое главное, на что направить усилия и бюджет.