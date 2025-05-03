Рекордное обновление. На МЦД-4 за месяц вышли сразу семь новейших поездов «Иволга»

Семь новых поездов «Иволга 4.0» вышли на МЦД-4 в апреле

В апреле на МЦД-4 вышли сразу семь новейших поездов «Иволга 4.0». Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Завершить замену составов на этом диаметре планируется уже летом», — написал он.

Первую «Иволгу 4.0» запустили всего год назад, сегодня таких составов уже больше 30. Поезда можно встретить на МЦД-3 и МЦД-4. Среди отличий — дополнительная третья дверь в промежуточных вагонах, увеличенная вместимость и удобное расположение кнопок открытия дверей.

Каждый новый состав — это не только комфорт в пути, но вклад в развитие отечественной промышленности: заводы по всей стране получают стабильные заказы. «Иволга» — это разработка отечественных конструкторов. Ее собирают в Твери, а комплектующие производят более 600 тысяч предприятий из разных регионов. Почти все детали — российского производства.

В Подмосковье при участии Дептранса столицы тоже обновляют поезда. До конца 2025 года Центральной пригородной пассажирской компании передадут более 30 составов «Иволга» четвертого поколения.