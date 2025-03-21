Еще 30 поездов «Иволга 4.0» поставят ЦППК до конца года

В Подмосковье при участии Департамента транспорта столицы продолжают обновлять поезда. До конца 2025 года Центральной пригородной пассажирской компании передадут более 30 составов «Иволга» четвертого поколения.
В Минтрансе Московской области рассказали, что после поставки поездов подвижной состав маршрутов МЦД-4 полностью обновят.
В этом году также начнут модернизировать парк Ярославского направления. Современные поезда уже начали совершать тестовые поездки, во время которых специалисты проверяют готовность инфраструктуры.
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