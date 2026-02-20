Район Внуково попал в топ-5 мест на Земле, где выпало больше всего осадков

Столичный район Внуково оказался в пятерке мест с максимальным количеством осадков, выпавших за последние сутки. Об этом ТАСС сообщила Всемирная метеорологическая организация.

Лидером списка стал атолл Мауке. Также в числе «победителей» оказались остров Гоф на юге Атлантического океана и Ла-Рош в Новой Каледонии.

Московский регион попал под воздействие снежного циклона «Валли», который пришел в столицу через Крым с территории Болгарии. Из-за непогоды столичные оперативные службы начали работать в режиме повышенной готовности. Жителям пришлось отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро.

Однако сегодня циклон «Валли» ушел из столичного региона. В Москве и области установилась умеренно морозная погода со слабым снегом. Синоптики ожидают завтра температуру от -5 до -10 градусов.