«„Валли“ от нас отвалил». Москвичам раскрыли прогноз погоды на 20 февраля

Синоптик Шувалов: циклон «Валли» ушел и не вернется в Московский регион

Умеренно морозная погода с очень слабым снегом установилась в Московском регионе 20 февраля. Об этом 360.ru рассказал руководитель погностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На периферии этого циклона, который уже достаточно далеко ушел на север, может быть небольшой, в пределах одного-двух сантиметров, снег, которого в десятки раз меньше, чем вчера», — рассказал специалист.

Столбики термометров 20 и 21 февраля покажут -5... -10 градусов.

«Что же касается ветра, то он будет западным, достаточно заметным. Циклон все-таки играет свою роль в формировании ветра. Западный ветер — порядка 5-10 метров в секунду», — добавил синоптик.

По его словам, циклон «Валли» ушел из столичного региона.