«„Валли“ от нас отвалил». Москвичам раскрыли прогноз погоды на 20 февраля
Синоптик Шувалов: циклон «Валли» ушел и не вернется в Московский регион
Умеренно морозная погода с очень слабым снегом установилась в Московском регионе 20 февраля. Об этом 360.ru рассказал руководитель погностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На периферии этого циклона, который уже достаточно далеко ушел на север, может быть небольшой, в пределах одного-двух сантиметров, снег, которого в десятки раз меньше, чем вчера», — рассказал специалист.
Столбики термометров 20 и 21 февраля покажут -5... -10 градусов.
«Что же касается ветра, то он будет западным, достаточно заметным. Циклон все-таки играет свою роль в формировании ветра. Западный ветер — порядка 5-10 метров в секунду», — добавил синоптик.
По его словам, циклон «Валли» ушел из столичного региона.
«Валли» от нас отвалил. Он больше не вернется. Он исчезнет с погодной карты уже послезавтра.
Александр Шувалов
Однако зарекаться не стоит — снегопады еще возможны.
«В ближайшую неделю, в ближайшие пять-семь дней сильных снегопадов не ожидается. Южных циклонов пока не ожидается, но придут западные. Там, конечно, умеренные снегопады, но они будут. У нас еще март впереди, а он тоже вполне может одолеть нас сюрпризами», — заключил Шувалов.
Циклон «Валли» накрыл Москву и Подмосковье накануне. За сутки в столице выпало около 64% месячной нормы осадков.