В Москве за сутки выпало примерно 64% месячной нормы осадков

За сутки в столичном регионе выпало около 28 миллиметров осадков, что составляет примерно 64% от среднемесячного показателя. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 23 миллиметра осадков, или 52% месячной нормы. На других столичных метеостанциях в осадкомеры попало еще больше: МГУ — 25 миллиметров, Балчуге — 28 миллиметров, что составляет 64% от нормы всего февраля», — сказал он.

Тишковец отметил, что установленный для этого месяца климатический порог по осадкам почти полностью израсходован.

Московский регион оказался во власти снежного циклона «Валли», который добрался до города через Крым с территории Болгарии. Из-за метели столичные оперативные службы перевели в состояние повышенной готовности. Жителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро.