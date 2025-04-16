Работу общественного транспорта в Москве продлят в пасхальную ночь

Метро и МЦК в пасхальную ночь останутся открытыми для входа до 02:00. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что во время праздничных богослужений в городе введут дополнительные меры для обеспечения комфортного передвижения по столице. Рядом со станциями «Кропоткинская» и «Бауманская», где располагаются крупнейшие храмы, будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Пассажиры смогут передвигаться по городу на общественном наземном транспорте до 03:30. Осуществлять перевозку готовятся около 150 маршрутов. Также в обычном режиме будут действовать 18 регулярных ночных маршрутов.

«Напомню, что на Пасху, Красную горку и Радоницу Мосгортранс организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ», — добавил градоначальник.

Ранее протоиерей Максим Козлов посоветовал православным перед Пасхой усердно молиться и посещать богослужения в храме. Он напомнил, что перед праздником следует вспоминать о последних днях земной жизни Иисуса Христа.