Производство мебели в Москве с начала года выросло более чем на 20%

Производство мебели в столице за первые пять месяцев 2024 года выросло на 22,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Столица продолжает демонстрировать уверенный промышленный рост в соответствии с задачами, которые поставил мэр Москвы Сергей Собянин», — заявил он.

По словам Ликсутова, обрабатывающие предприятия с начала года увеличили объемы производства на 19,1%. Объем отгруженной продукции составил более 8,5 миллиарда рублей, что почти на 60% выше прошлогодних показателей.

В Москве выпускают предметы интерьера для любых типов помещений и из многих материалов: дерева, металла и других.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил рост выпуска металлической офисной мебели вдвое, а деревянной — в 2,4 раза. В 1,3 раза увеличился объем производства и кухонной мебели.

На рост производства повлияли два фактора. Во-первых, в Москве растут объемы строительства жилых, коммерческих и государственных объектов. Во-вторых, с рынка ушли иностранные производители, что позволило занять ниши отечественным промышленникам.

Кроме того, московская мебель пользуется спросом и за рубежом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал об экспортных результатах, достигнутых при помощи центра «Моспром».

Всего в Москве работают более 4,2 тысячи промышленных объектов. На них трудятся 725 тысяч человек.