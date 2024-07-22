Собянин рассказал о помощи московским производителям в экспорте продукции

Правительство Москвы активно помогает столичным производителям выходить на рынки дружественных стран. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Это один из ключевых векторов внешнеэкономической деятельности Москвы», — сообщил мэр.

По его словам, производитель соусов, джемов и мармелада получил несколько предложений об открытии предприятия в ОАЭ, в Азербайджане заинтересовались локализацией медицинских изделий, Индия хочет закупить зарядные станции для электротранспорта, а Египет — наладить производство интраокулярных линз.

Как ранее сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики, за пять лет поддержкой центра «Моспром» воспользовались более 700 столичных предприятий.

Холдинг «Объединенные кондитеры» поблагодарил правительство Москвы за поддержку.

«В ближайшее время, в рамках предварительной договоренности, московские фабрики холдинга поставят за рубеж свыше семи тонн сладостей», — сообщили в его пресс-службе.

Кроме того, предприятие совместно с «Моспромом» расширило линейку продукции в интернет-магазине kaufbei.tv.