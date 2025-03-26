Порядок установки летних веранд упростили в Москве

В Москве разрешили устанавливать летние веранды без согласования проекта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

При этом зонты должны быть не выше первого этажа, а сами веранды — стоять не дальше пяти метров от входа в кафе и ресторан. Запрещено будет использовать дачную, садовую и интерьерную мебель. Для сложных проектов по-прежнему потребуется согласование.

Открывать веранды традиционно можно будет с 1 апреля.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Москва вошла в топ мировых столиц по дешевизне блюд высокой кухни. Средний чек в ресторанах с мишленовской звездой в столице России составил 71 доллар. Дешевле можно пообедать изысканными блюдами только в Ханое — там это стоит 67 долларов. Для сравнения, в Дубае такой же обед обойдется почти в 2,5 раза дороже.