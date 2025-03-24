Москва вошла в топ мировых столиц с низкими ценами на высокую кухню

Москва стала второй столицей мира в рейтинге низких цен на блюда высокой кухни. Об этом сообщили «Ведомости» .

Исследование газеты показало, что средний чек в ресторанах с мишленовской звездой в столице составил 71 доллар на человека (5975 рублей по курсу на 24 марта — прим. ред.).

Более выгодные цены нашлись только в столице Вьетнама. Средний чек в Ханое составил 67 долларов. На третьей строчке в рейтинге оказалась столица Мексики Мехико со средним чеком в 79 долларов на гостя.

В других всемирно известных городах ценник намного выше. Например, в Дубае попробовать блюда высокой кухни можно в среднем за 194 доллара, в Женеве — за 192 доллара. Средний чек в Гонконге составит 182 доллара на человека.

Ранее шеф-повар Артем Естафьев объяснил, почему в ресторанах категории «Мишлен» маленькие порции. По его словам, для получения полноценного нового гастрономического опыта необходимо попробовать несколько блюд в заведении.