«Спокойное знойное великолепие»: июль в Москве будет сухим и умеренно теплым

Июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха в Москве ожидается около климатической нормы, которая для столицы составляет +13,5 градуса ночью и +23,1 днем. Самый теплый период придется на 17–25 июля, а начало и конец месяца будут нежаркими и даже прохладными.

Осадков в июле выпадет меньше нормы — дефицит может составить 20–40% от обычных 84 миллиметров.

«Это будет не томительное пекло, а сухое и спокойное знойное великолепие. <…> Это тот редкий июль, когда лето, на пороге своей зрелости достигнув своей высшей точки, вдруг передумает палить. Солнце будет светить по-стариковски — без жара, а лучи станут скорее щедрыми, чем жгучими», — отметил Тишковец.

Ранее синоптик назвал четверг, 2 июля, самым жарким днем этой недели.