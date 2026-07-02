Температура в Москве 2 июля поднимется до 31 градуса

В Москве сегодня температура поднимется до 31 градуса, осадков не будет. Об этом заявила в беседе с РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Четверг в Москве будет самым жарким днем с начала лета, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы», — сказала она.

По словам Поздняковой, ночью в городе столбики термометров покажут +17–19 градусов, в Московской области — +15–20. Днем в столице воздух прогреется до +29–31, в Подмосковье — до плюс 26–31 градуса. Она отметила, что температура воздуха превысит климатическую норму на пять градусов.

Ранее пресс-служба Департамента транспорта сообщила, что пассажирам московского метро, МЦД и вокзалов будут бесплатно раздавать воду из-за жаркой погоды в городе.