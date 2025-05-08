«Запредельный цинизм»: съемка подростков в «Крокусе» возмутила общественников

Движение «Зов народа» заявило в полицию на проникнувших в «Крокус» подростков

Глумление над памятью жертв теракта и неуважение к скорби родственников погибших — так оценил поведение подростков, проникнувших в здание сгоревшего «Крокуса», председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Подробнее о происшествии он высказался в комментарии 360.ru.

По его словам, организация уже обратилась в полицию с требованием привлечь снимавших ролик для TikTok к ответственности за надругательство над местом трагедии, хулиганство и вандализм.

«То, что мы увидели на видео из „Крокус Сити Холла“, иначе как запредельным цинизмом и глумлением над памятью сотен невинных жертв не назовешь», — подчеркнул Зайцев.

Председатель движения подчеркнул, что этот случай должен стать уроком для всех, кто забывает о сострадании и уважении к человеческой жизни. Также он отметил, что нужно больше обращать внимание на воспитание детей, чтобы подобное больше не повторялось.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что сотрудники полиции Красногорска начали мероприятия для установления личностей проникнувших на территорию «Крокус Сити Холла» молодых людей. По итогам проверки правоохранители примут решение о возбуждении дела.

Забравшиеся в сгоревшее после теракта здание «Крокуса» молодые люди устроили гонки на самокатах. Свои соревнования они сняли на видео, которое опубликовали в TikTok.