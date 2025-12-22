Погодный аттракцион пообещали москвичам под Новый год

В предновогоднюю неделю в Москве погода изменится несколько раз. Потепление сменится похолоданием и обратно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Еще в пятницу все модели демонстрировали устойчивое понижение температуры. А нынешние прогнозы, которые сегодня выпущены, показывают, что в течение этой недели будут очень сильные колебания, изменения температурного режима», — предупредил он.

В ночь на 22 декабря сохранится теплый воздух около нуля градусов, днем температура поднимется до плюсовых значений. Метеоролог сообщил, что с приближением холодного фронта к вечеру этого же дня подморозит до -3…-5 градусов в Москве и до -8 градусов в Подмосковье.

Ночью и днем во вторник температура воздуха опустится в столице до -8…-10 градусов, в области — до -7…-12 градусов. В ночь на среду подморозит до -14…-16 градусов и до -19 градусов соответственно. Днем 24 декабря мороз пойдет на спад, потеплеет до -5…-7 градусов. К пятнице потепление разгонится до -1…-6 градусов днем, в субботу — до нуля.

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Выпадет мокрый снег, на дорогах — гололедица.