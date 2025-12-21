В Москве и Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Сильный ветер, снег и гололед обрушились на Москву и Московскую область. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Режим будет действовать в период с 23:00 21 декабря до 21:00 22 декабря.

«Ночью и днем 22 декабря на территории Москвы ожидаются осадки преимущественно в виде снега, в отдельных районах — гололед и налипание мокрого снега», — предупредили синоптики.

Также столичные дороги покроет гололедица, а к вечеру будет наблюдаться заметное понижение температуры.

Последствия непогоды в виде гололеда стали причиной объявления желтого уровня погодной опасности и в Санкт-Петербурге. По данным городской мэрии, он будет действовать с 09:00 22 декабря до 12:00 23 декабря.

Петербуржцев попросили проявлять максимальную осторожность на дорогах и, по возможности, вообще отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного.

Синоптик Михаил Леус ранее предупредил, что с 22 декабря в Москве ожидается ощутимое похолодание. Столбики термометров опустятся до -15 градусов.