Москвичей предупредили о надвигающихся морозах

Синоптик Леус: к вечеру 22 декабря в Москве похолодает

В понедельник, 22 декабря, в российской столице ожидается ощутимое похолодание. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.

«Уже завтра к вечеру в Москве уверенный минус, в ночь на вторник — до -13 градусов», — написал он.

По словам метеоролога, в дневное время будет лишь немного теплее: до -10 градусов.

Пик похолодания придется на среду, 24 декабря. Морозы в столице окрепнут до -15 градусов, однако к концу рабочей недели снова начнется оттепель.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января ожидается снег и небольшой мороз. Столбики термометров могут опускаться до -3... -5 градусов.