Погода в Москве до лета больше не порадует теплом

К концу мая в Москве похолодает, а следующая волна тепла придет лишь в июне. Об этом главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА «Новости» .

Последняя декада весны, по ее информации, принесет похолодание. Причем температура воздуха опустится даже ниже нормы на два-три градуса.

«Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме», — сообщила Позднякова.

О грядущем похолодании в Москве сообщили также в Росгидрометцентре. Купальный сезон в Центральной России может открыться чуть позже, чем ожидалось. ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что для этого вода в водоемах должна прогреться до +20…+28 градусов.