Москвичей предупредили о радикальном похолодании в начале следующей недели

Аномальная жара в Москве заканчивается: на следующей неделе погода изменится радикально. В столичный регион придет погода начала мая, рассказал 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Тепло сохранится в воскресенье, воздух прогреется до +22… +24 градусов с переменной облачностью.

«Уже в понедельник погода будет меняться радикально. Пройдется в ночь с воскресенья на понедельник холодный фронт и принесет еще более холодный воздух. Если сейчас у нас температура где-то на пять градусов выше нормы, понедельник будет около нормы», — рассказал синоптик.

С начала недели погода в Москве будет облачная с прояснениями, местами возможен умеренный дождь. В ночь на понедельник будет относительно тепло, +13… +18 градусов, днем воздух прогреется до +20, подует северо-западный порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Во вторник падение температуры продолжится, и ветер усилится. Также возможен дождь.

«Ночь на среду практически как в начале мая. Облачно, дождь +4…+9. [Днем] облачно, небольшой дождь, +12…+17. В ночь на четверг — +2… +7, на пятницу — +3…+8. <…> Вот такая — конец апреля, начало мая — погода», — подчеркнул Цыганков.

Во время грозы, которая накрыла столицу 22 мая, выпала четверть месячной нормы осадков. Причина такой аномалии — прохождение холодного грозового атмосферного фронта. В некоторых районах мегаполиса прошел град размером с монету.