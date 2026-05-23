Купальный сезон в Центральной России начнется позже из-за прохладной погоды

Открытие купального сезона в Центральной России, скорее всего, сместится на середину июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

В ближайшие две-три недели рассчитывать на привычный старт летних купаний не придется. Синоптик отметил, что погодные условия для этого пока остаются неблагоприятными.

Как напомнил Тишковец, по народной традиции купаться начинают после Троицы. В этом году православный праздник выпал на 31 мая. Однако в этот срок вода в реках и озерах Центральной России не успеет прогреться до подходящих значений.

«Из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных +18…+20», — написал он.

Ранее Тишковец рассказал, что в результате прохождения холодного грозового фронта на главной московской метеостанции ВДНХ зафиксировали 16 миллиметров осадков, что составило 26% месячной нормы. В столице местами прошел град, а частота молниевых разрядов была очень высокой.