Подмосковье накроют грозы с сильным ветром

МЧС: в Московской области 19 июня могут быть дожди и грозы

Кратковременный дождь, грозу и сильный ветер ожидают в Московской области вечером 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — отметили метеорологи.

Спасатели призвали жителей Подмосковья быть внимательными и осторожными на улице. В такую погоду лучше не укрываться под деревьями, обходить шаткие конструкции и не оставлять автомобили рядом с рекламными щитами.

Ранее, 16 июня, в Москве и Московской области выпало больше половины месячной нормы осадков. Синоптики отметили, что атмосферные явления в регионе напомнили начало осени.