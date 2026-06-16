В московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков за сутки

За минувшие сутки в Москве и Подмосковье выпало больше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

На метеостанции ВДНХ синоптики зафиксировали 12 миллиметров осадков. В Строгине выпало 10 миллиметров, в Тушине — 14, в Бутове — 15 при месячной норме 77 миллиметров. В области больше всего осадков отметили в Дмитрове и Мелихове — 35 миллиметров, это 53% нормы. В Сергиевом Посаде выпало 32 миллиметра, в Клину и Талдоме — 26, в Солнечногорске — 23, в Кашире — 20.

Сейчас в столице +12,3 градуса. Небо полностью закрывают облака, местами идет дождь. Влажность воздуха — 94%, атмосферное давление — 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, порывистый, от четырех до девяти метров в секунду.

«В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. В дневное время посвежеет до +15…+18, что будет похоже на сентябрь», — рассказал Тишковец.

Накануне в регионе вводили желтый уровень погодной опасности.