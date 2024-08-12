Почти половину российских лифтов произвели в Москве с начала года
За первое полугодие на четырех московских заводах произвели более шести тысяч лифтов. Это почти половина от всех подъемников, выпущенных в России, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«На сегодняшний день совокупный потенциал московских лифтостроительных заводов составляет почти 25 тысяч единиц в год, что может полностью обеспечить спрос застройщиков страны на данный тип оборудования», — заявил он.
Все четыре предприятия — в Карачарове, Щербинке, «Московское электрооборудование и лифты» и «Мослифт» — получили поддержку от столичного правительства и планируют увеличить мощности на 20-40%.
«Три столичных завода уже получили сертификаты на серийный выпуск лифтов со скоростью движения до четырех метров в секунду», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, производители уже сотрудничают с застройщиками высотных жилых домов.
Доля лифтов, произведенных на Щербинском заводе, составила 55% от всего оборудования Москвы за первое полугодие 2024 года.
«Наш завод разработал, провел испытания и получил сертификат на серийное производство пассажирских скоростных лифтов с машинным помещением грузоподъемностью до 2500 килограммов включительно», — сообщил директор предприятия Валентин Чернобаев.
Также завод вместе с «Московским электрооборудованием и лифтами» получил статус промышленного комплекса, предусматривающий скидку на земельный налог и арендную плату за землю.