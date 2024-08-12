Почти половину российских лифтов произвели в Москве с начала года

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За первое полугодие на четырех московских заводах произвели более шести тысяч лифтов. Это почти половина от всех подъемников, выпущенных в России, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На сегодняшний день совокупный потенциал московских лифтостроительных заводов составляет почти 25 тысяч единиц в год, что может полностью обеспечить спрос застройщиков страны на данный тип оборудования», — заявил он.

Все четыре предприятия — в Карачарове, Щербинке, «Московское электрооборудование и лифты» и «Мослифт» — получили поддержку от столичного правительства и планируют увеличить мощности на 20-40%.

«Три столичных завода уже получили сертификаты на серийный выпуск лифтов со скоростью движения до четырех метров в секунду», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, производители уже сотрудничают с застройщиками высотных жилых домов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Доля лифтов, произведенных на Щербинском заводе, составила 55% от всего оборудования Москвы за первое полугодие 2024 года.

«Наш завод разработал, провел испытания и получил сертификат на серийное производство пассажирских скоростных лифтов с машинным помещением грузоподъемностью до 2500 килограммов включительно», — сообщил директор предприятия Валентин Чернобаев.

Также завод вместе с «Московским электрооборудованием и лифтами» получил статус промышленного комплекса, предусматривающий скидку на земельный налог и арендную плату за землю.

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