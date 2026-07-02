Пик жары в Москве 2 июля придется на 16:00, пекло уйдет к выходным

После нескольких жарких дней к выходным в Москве пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре .

При этом дневная температура воздуха понизится до нормы, а ночи останутся достаточно теплыми.

Синоптики связывают это с перестройкой атмосферных процессов, из-за которых в среднюю полосу проникнут прохладные и неустойчивые воздушные массы. На следующей неделе температура вновь немного повысится, но днем будут идти дожди.

Сегодня пик жары ожидается в районе 16:00. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до вечера пятницы. Жара в столичный регион пришла из-за субтропического гребня тепла.