Первый зарядный хаб для электромобилей открыли в Москве

Первый зарядный хаб «Южный» для электромобилей открыли в Востряковском проезде в Москве. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
В хабе установили 10 зарядных станций, каждая из которых одновременно может обслуживать два электромобиля. В среднем зарядка займет 35-40 минут. За сутки хаб сможет зарядить до 500 машин. Водители могут провести это время в комфортабельной комнате отдыха с вендинговыми автоматами и массажными креслами.
В будущем на площадке установят еще 10 станций для зарядки. Чтобы посетить хаб, необходимо предварительно забронировать сессию.
Производство зарядных станций для электромобилей в Москве растет. В ОЭЗ «Технополис Москва» создали кластер электромобилестроения, а на площадке в Красной Пахре возводят крупнейший в России завод аккумуляторных батарей.
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