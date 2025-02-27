Первый зарядный хаб для электромобилей открыли в Москве

Первый зарядный хаб «Южный» для электромобилей открыли в Востряковском проезде в Москве. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

В хабе установили 10 зарядных станций, каждая из которых одновременно может обслуживать два электромобиля. В среднем зарядка займет 35-40 минут. За сутки хаб сможет зарядить до 500 машин. Водители могут провести это время в комфортабельной комнате отдыха с вендинговыми автоматами и массажными креслами.

В будущем на площадке установят еще 10 станций для зарядки. Чтобы посетить хаб, необходимо предварительно забронировать сессию.

Производство зарядных станций для электромобилей в Москве растет. В ОЭЗ «Технополис Москва» создали кластер электромобилестроения, а на площадке в Красной Пахре возводят крупнейший в России завод аккумуляторных батарей.