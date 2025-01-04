Производство электрических зарядных станций выросло в Москве

Свыше 130 столичных предприятий выпускают различные электротехнические изделия, в том числе электрические зарядные станции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столица активно реализует проекты по переходу на альтернативные источники энергии, что не только способствует улучшению экологии, но и создает дополнительные рабочие места, а также развивает научно-технологический потенциал города», — добавил он.

В ОЭЗ «Технополис Москва» создали кластер электромобилестроения. На площадке в Красной Пахре возводят крупнейший в России завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей.

Одна из компаний разработала новую модель контактной станции, полностью заряжающую электромобиль за четыре-восемь часов и совместимую с любыми моделями. Первые 350 изделий уже готовы к отправке. Закупают быстрые станции и в других регионах, в частности в Московской и Калининградской областях.

Другая компания изготовила за год более 200 сверхбыстрых зарядных станций, работающих во многих регионах страны — от Москвы до Камчатки.