Производство электрических зарядных станций выросло в Москве

Свыше 130 столичных предприятий выпускают различные электротехнические изделия, в том числе электрические зарядные станции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Столица активно реализует проекты по переходу на альтернативные источники энергии, что не только способствует улучшению экологии, но и создает дополнительные рабочие места, а также развивает научно-технологический потенциал города», — добавил он.
В ОЭЗ «Технополис Москва» создали кластер электромобилестроения. На площадке в Красной Пахре возводят крупнейший в России завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей.
Одна из компаний разработала новую модель контактной станции, полностью заряжающую электромобиль за четыре-восемь часов и совместимую с любыми моделями. Первые 350 изделий уже готовы к отправке. Закупают быстрые станции и в других регионах, в частности в Московской и Калининградской областях.
Другая компания изготовила за год более 200 сверхбыстрых зарядных станций, работающих во многих регионах страны — от Москвы до Камчатки.
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