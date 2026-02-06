Период экстремальных морозов в Москве и Петербурге подошел к концу

Синоптик Леус: в Москве не будет сильных морозов до конца второй декады февраля

Экстремальные холода в Москве и Санкт-Петербурге, наконец, отступили. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Период экстремальных морозов подошел к финалу», — написал он.

Несмотря на более морозные ожидания, минувшей ночью в Москве температура опустилась до -15,9 градуса. Таким образом, 3 февраля остается самым холодным днем этой зимы с показателем -21,6 градуса.

«Высока вероятность, что как минимум до конца второй декады февраля таких сильных морозов в столице не будет», — отметил синоптик.

Удержался морозный лидер и в Санкт-Петербурге: прошедшая ночь опустила температуру в городе до -17,5 градуса. Самой холодной датой остается 1 февраля. В тот день температура опустилась до -19,0 градуса. По прогнозам, в Санкт-Петербурге до конца второй декады месяца сильных морозов не будет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весенний сезон в Москве в этом году наступит вовремя, но морозы в столицу еще будут возвращаться и не раз.

При этом по-настоящему весенняя погода придет на Северный Кавказ и в Крым уже в конце февраля, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Несмотря на обильный снег, часть его быстро растает с приходом тепла.