Москвичам рассказали, когда в столицу придет весна

Метеоролог Тишковец: весна в Москве в 2026 году придет в срок

Весенний сезон в Москве в этом году наступит вовремя, примерно через шесть недель начнется метеорологическая весна. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог предупредил, что морозы в столицу еще будут возвращаться и ни раз.

«Впереди еще три февральских недели календарной зимы и большая часть марта, который в климатическом отношении до 20 числа является зимним месяцем», — сказал он.

После потепления на выходных, температура вновь начнет снижаться. Однако экстремальных и продолжительных морозов уже не будет. Оставшаяся часть февраля будет умеренно холодной, в соответствии с зимним сезоном.

«В этом году весна как минимум придет в срок. То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне», — добавил Тишковец.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в конце февраля на Северный Кавказ и в Крым придет настоящая весенняя погода. Несмотря на большое количество снега в эту зиму, значительная часть осадков все равно растает с приходом тепла.