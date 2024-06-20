Обещанный синоптиками мегаливень приблизился к центру Москвы

Сильный дождь с грозой начался в западных и юго-западных районах Москвы

Москву накрыл сильный дождь с грозой. Осадки начались на западе столицы и переместились к центру.

Утром 20 июня на востоке города светило солнце, хотя на западе уже начался сильный дождь. Спустя время тучи переместились на юго-запад и к центру Москвы.

Центр погоды «Фобос» предупреждал москвичей о мегаливне из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Ожидалось, что в четверг в городе выпадет 47% месячной нормы осадков, наибольший объем — в первой половине дня. МЧС Москвы выпустило штормовое предупреждение из-за предстоящего ливня, порывистого ветра и смерча. Дептранс посоветовал пользоваться метрополитеном.

Погода в столице может побить 145-летний рекорд по количеству осадков в июне, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Месячную норму уже превысили более чем вдвое.

Истории юности. Глава Подмосковья рассказал ребятам в лагере «Литвиново» о детских воспоминаниях

Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге

Убил мужчину и повалил десятки деревьев. Ураган устроил апокалипсис в Москве 20 июня

Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме

Новый шанс на счастливое детство. Школы приемных родителей Подмосковья помогут с воспитанием

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте