Жилой дом площадью 9,5 тысячи квадратных метров построили в Лефортове в рамках проекта «Московские кварталы». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Новостройка расположена по адресу: Шепелюгинский переулок, дом 1. По словам Овчинского, дом состоит из двух секций переменной этажности, рассчитанных на 198 квартир.

«Для комфортного проживания здесь установили навесную вентилируемую фасадную систему: она помогает поддерживать благоприятный микроклимат в квартирах. На первом этаже оборудовали колясочную, комнату для консьержа и свободные помещения, предназначенные для социально-бытовой инфраструктуры — магазинов, кофеен, аптек, салонов красоты и других востребованных сервисов. Во дворе предусмотрели комплексное благоустройство: разместили детскую площадку с игровыми элементами, спортивную зону с тренажерами, стол для настольного тенниса и место для спокойного отдыха», — рассказал Владислав Овчинский.

В квартирах выполнена улучшенная отделка: в комнатах постелен ламинат, поклеены обои под покраску, в кухнях и санузлах уложен керамогранит с нескользящей поверхностью.

Керамогранит использовали и на фасадах, цвет плиток — белый и терракотовый. Акцент сделали на металлокассетах, они выполнены в сером цвете.

Рядом с жилым домом расположены школы и детские сады, спортклубы и большой торговый центр. Рядом также есть несколько скверов. На городском транспорте можно добраться до станции Москва-Товарная МЦД-2, а также до станций метро «Римская» и «Авиамоторная». На автомобиле удобно добираться в другие части города по проходящим рядом шоссе Энтузиастов и Третьему транспортному кольцу.