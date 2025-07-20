Овчинский: симуляторы стройтехники представят на выставке «Та самая Москва»

Готовящаяся к открытию 1 августа выставка «Та самая Москва» в Центральном выставочном зале «Манеж» представит посетителям восемь симуляторов строительной техники и транспорта. Выставка пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что такие симуляторы покажут впервые. Каждый из посетителей сможет почувствовать себя водителем экскаватора или машинистом состава метро.

«На выставке в „Манеже“ жители столицы смогут поучаствовать в различных интерактивах. В одной из экспозиций показываем разнообразную технику: экскаватор, бульдозер, башенный кран и погрузчик. Это в том числе отличная возможность для детей примерить на себя профессию строителя, которая очень важна и нужна столице», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Симуляторы разместят на уличной экспозиции перед «Манежем». Внутри все устроено как в настоящих кабинах с движущимися рычагами и действующими кнопками. Кроме строительной техники, посетителям доступны тренажеры метро, трамвая, электробуса и пригородного поезда.

Выставка «Та самая Москва» проработает до 31 августа. Посетить ее можно с 12:00 до 22:00 в будние дни, кроме понедельника, и с 11:00 до 21:00 — в выходные по адресу: Манежная площадь, дом 1.

Вход на экспозицию свободный. Она станет частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который начнется в столице 1 августа в рамках проекта «Лето в Москве».

На протяжении всего последнего летнего месяца и до 14 сентября в городе откроются десятки площадок, где проведут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию современного мегаполиса.

«Территория будущего. Москва 2030» — шанс узнать о технологиях, которые уже применяют в городе. Посетители смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, узнают о развитии беспилотного транспорта, изучат инновации в сфере образования, медицины и промышленности, поиграют на технологичных спортивных площадках.