Овчинский: 879-летие столицы отпразднуют в павильоне «Макет Москвы»

В павильоне «Макет Москвы» будут праздновать 879-летие столицы с 4 по 6 сентября. Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, гостей ждут фотовыставка, обзорная экскурсия, тематическая викторина и лекция об истории ВДНХ.

Фотовыставка, посвященная победителям конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», откроется в павильоне 4 сентября. Экспозиция позволит желающим рассмотреть здания современной Москвы и увидеть, как совершенствуется столица.

По словам Владислава Овчинского, новые здания, в том числе возведенные по реновации, дороги, общественные пространства и другие проекты постепенно меняют привычный облик районов и формируют Москву будущего.

«Важно помнить, с чего начиналось развитие города и какие решения определили его нынешний характер. Поэтому программа ко Дню города в „Макете Москвы“ объединит знакомство с проектами столицы и ее историей и станет праздником для всей семьи», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Обзорные экскурсии проведут для гостей 5 и 6 сентября. Желающие смогут узнать об основании столицы и ключевых этапах ее развития. Также посетители увидят основные достопримечательности и районы города в единой панораме, а после экскурсии — проверят знания на викторине.

Кроме того, на выходных сотрудники ВДНХ проведут лекцию «Есть уголок на севере Москвы». Начало — в 17:00. Отдельное внимание уделят послевоенной реконструкции выставки и ее открытию 1 августа 1954 года.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно, с 10:00 до 20:00. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте.