Овчинский: проект «Месяц градостроительства» наградили за развитие отрасли

Проект Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Месяц градостроительства — 70 лет на высоте» удостоился награды «За вклад в развитие отрасли» международной премии WOW Awards. Программу приурочили профессиональному празднику — юбилею Дня строителя. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Благодаря проекту с 6 июля по 9 августа проходили различные выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы, кинопоказы и интерактивные мероприятия. Они знакомили москвичей с историей развития города, а также с современными технологиями и профессиями в сфере строительства и градостроительства.

Создатели программы поставили перед собой задачу сделать возможным разговор о развитии города понятным и интересным для широкой аудитории. Также инициатива продемонстрировала людям, сколько специалистов разных профилей стоит за привычным обликом Москвы.

Участники «Месяца градостроительства» подробно ознакомились с крупными городскими проектами, а также увидели работу архитекторов, инженеров, проектировщиков и строителей с новой стороны.

Овчинский назвал специальную награду за вклад в развитие отрасли важным признанием программы, объединяющей как профессиональную, так и городскую повестку.

«Нам было важно показать, что за каждым зданием, новостройкой по реновации, дорогой и объектом инфраструктуры стоят знания, опыт и ежедневная работа большого числа специалистов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, создатели проекта стремились с помощью выставок, лекций и экскурсий сделать строительные профессии более понятными и привлекательными для людей всех возрастов. Овчинский обратил внимание, что подобные инициативы помогают повышать престиж отрасли и привлекать интерес к важным профессиям, от которых зависит развитие мегаполиса.

Одним из главным событий проекта стала мультимедийная выставка «70 лет созидания» в Музее Москвы. Она дала возможность посетителям проследить ключевые этапы развития города, а также познакомиться с архивными материалами и современными градостроительными решениями.

Сложные процессы предстали перед людьми в понятной форме — через визуальные истории на интерактивных панелях, световых инсталляциях и других мультимедийных инструментах.

Важной составляющей «Месяца градостроительства» стали экскурсии по знаковым объектам и территориям Москвы. Участникам рассказали, как менялись городские районы, как именно бывшие промышленные территории превращаются в современные городские пространства, а также какие специалисты занимаются реализацией этих проектов. Благодаря экскурсионному формату люди смогли увидеть результаты работы строительной отрасли прямо в городской среде.

Подробно узнать о строительных профессиях и технологиях можно было и благодаря образовательной программе: архитекторы, урбанисты и специалисты отрасли проводили для желающих лекции и мастер-классы. Эксперты описали, как именно идет проектирование городской среды, и какие задачи решают профессионалы разных направлений.

Для детей создатели проекта организовали интерактивные занятия, в том числе в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ и Музее Москвы. Школьники смогли познакомиться с профессиями через игровой формат благодаря тематическим наборам и изданию «Москва. Город, который построили вместе».

Помимо этого, в проект вошли фотовыставки, викторины, онлайн-квизы, архитектурно-строительный диктант, кинопоказы и тематические инсталляции в общественных пространствах.