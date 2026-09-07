Осень в Москве стала теплее за последние 30 лет

Синоптик Леус: осень в Москве за 30 лет стала теплее на полградуса

Осень в Москве за последние три десятилетия стала заметно теплее. Средняя температура выросла на полградуса, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеоролога, сентябрь в столице потеплел на 0,6 градуса, октябрь — на 0,2, а ноябрь — сразу на 0,7 градуса. Таким образом, самый значительный прирост температуры приходится на последний осенний месяц.

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о похолодании в начале недели. По его словам, температура воздуха будет на пять-шесть градусов ниже климатической нормы. Днем в понедельник в Москве потеплеет максимум до +14 градусов.

В ближайшие дни в столицу могут прийти осенние заморозки, ранее сообщил метеоролог Александр Сергеев. Он отметил, что вероятность их наступления будет увеличиваться с каждым днем. В прошлом году первые заморозки наступили 13 сентября.