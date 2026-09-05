Москвичей предупредили об осенних заморозках в ближайшее время

Первые осенние заморозки могут прийти в Московский регион в ближайшие дни. Об этом в беседе с News.ru рассказал метеоролог Александр Сергеев.

По словам синоптика, в прошлом году первые заморозки пришли с столицу и область в ночь на 13 сентября.

С каждым днем вероятность наступления заморозков будет увеличиваться. Особенно заметно это станет в конце месяца, когда температура воздуха ночью будет чаще опускаться ниже дневной, а световой день начнет сокращаться, — отметил Сергеев.

На предстоящих выходных жителям Москвы и Подмосковья пообещали по-настоящему осеннюю погоду. Непогода накроет регион уже в субботу: ночью и днем ожидается местами сильный дождь, в дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду.