Москвичей предупредили о похолодании в столице

Синоптик Леус: в Москве температура упала на 6 градусов ниже нормы

В Москве продолжается похолодание — температура воздуха опустилась на пять-шесть градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Днем в столице ожидается не выше +12…+14 градусов, по области — +10…+15. Причиной стала тыловая часть циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России.

Леус добавил, что погода будет облачной с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, от пяти до 10 метров в секунду. Давление растет и достигнет 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

Во вторник ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ночью температура опустится до +7…+9 градусов, днем воздух прогреется лишь до +13…+15. В ближайшие дни холодная погода сохранится.

По словам синоптика Марины Макаровой, к концу недели в Московский регион придет потепление.