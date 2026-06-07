Очень тепло и сухо будет в Москве в воскресенье

Синоптик Леус пообещал москвичам сухую и теплую погоду без осадков в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается сухая и очень теплая погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Температура воздуха в столице прогреется до +25…+27 градусов, по области — до +23…+28 градусов. Ветер южный, от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.

В понедельник также без осадков: ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29 градусов. Во вторник, среду и четверг воздух прогреется до +28…+30 градусов. Дожди и грозы возможны только во второй половине среды, четверга и пятницы.

«В предстоящие пять-семь дней эта положительная температурная аномалия будет только расти — среднесуточная температура воздуха по прогнозам превысит норму на три-четыре градуса», — пояснил синоптик.

В следующие длинные выходные воздух в столице прогреется до +30 градусов.