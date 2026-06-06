Отогреться хватит. Москвичам рассказали о погоде на следующие длинные выходные

Синоптик Позднякова: к 12 июня в Москве потеплеет до +29 градусов

В следующие длинные выходные в Москве потеплеет до +29 градусов тепла. Об этом 360.ru сообщила главный специалист информационного портала «Метеоновости», синоптик Татьяна Позднякова.

«Предварительный прогноз, что погода сохранится довольно жаркая. Существенных осадков на следующие праздничные дни не ожидается, а вот температура воздуха в пределах +26…+29. Может быть, в центре Москвы будет +30 градусов», — сказала она.

Позднякова допустила, что в эти дни в столице даже объявят предупреждение о неблагоприятной жаркой погоде.

«Для Москвы совершенно точно. Люди уже хотят отогреться, покупаться и так далее», — заключила синоптик.

Ранее в столице прошли сильные ливни с грозами. По оценкам специалистов, купальный сезон откроется в Москве не раньше июля, потому что вода прогрелась только до +14 градусов.