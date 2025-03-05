Хабаровский край запросил федеральную поддержку для поиска редких металлов

В Хабаровском крае есть залежи редкоземельных металлов, и региону требуется федеральная поддержка для их разведки. Природные ресурсы находятся в районе Улканского и Маймаканского узла. Об этом заявил ТАСС министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

Он отметил, что рудопроявления нашли вдоль Тихоокеанской железной дороги, которая идет от угольных месторождений в Якутии до порта Эльга.

«Пока они в категории авторских запасов. Для их разведки необходима федеральная поддержка», — рассказал министр.

Он не исключил, что в районе Маймаканского узла есть запасы диоксида титана и пятиокиси фосфора. Леонтьев добавил, что ведомство направило в Минприроды письма с требованием привлечь деньги на поисково-оценочные работы и разведку редкоземельных металлов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия занимает четвертое место в мире по объему запасов редкоземельных металлов. Он опубликовал сообщение об этом в соцсети после высказывания президента США Дональда Трампа о желании закупить ресурсы у российской стороны.