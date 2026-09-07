Новую волну бабьего лета спрогнозировали в Москве

Синоптик Паршина: бабье лето может прийти в Москву во второй половине сентября

Во второй половине сентября в Москву придет временное потепление. При отсутствии дождей возобновится бабье лето, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Во второй половине месяца ожидается повышение температуры, но будут ли дожди — это вопрос, поэтому не исключено, что бабье лето вернется», — сказала она.

Погоду в Москве определил циклон, пришедший 5 сентября. Роскосмос показал снимки атмосферного вихря, который принес похолодание и осадки.

Бабье лето в 2026 году продлится недолго, сообщила ранее метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. На смену нынешнему циклону придет Азорский антициклон, температура повысится и днем, и ночью.