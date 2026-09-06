Циклон над Москвой попал в объективы спутников Роскосмоса

Снимки циклона, который принес непогоду в столицу, сделали спутники Роскосмоса. Материалы опубликовала пресс-служба госкорпорации.

На фотографиях видно большое плотное облачное поле.

«В ближайшие несколько дней столицу ждут сильные осадки из-за циклона, пришедшего вчера», — отметили в Роскосмосе.

Съемку провели космический аппарат «Электро-Л», входящий в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы, и спутник «Арктика-М», который движется по высокоэллиптической орбите.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что дожди и похолодание в Московский регион принес обширный циклон. По ее словам, ненастье продлится до середины недели, а со среды начнет постепенно теплеть.