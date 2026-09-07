Неделя тепла: когда в Москву и Подмосковье придет бабье лето?

Метеоролог Позднякова: бабье лето в Московском регионе долго не продлится

Промозглая погода, которая накрыла Москву и Подмосковье в первую неделю сентября, хоть ненадолго, но сойдет на нет. Ждать ли классического бабьего лета, когда оно начнется и сколько будет радовать теплом — в материале 360.ru.

Когда начнется бабье лето в Москве и Подмосковье

Метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова напомнила, что бабье лето обычно наступает примерно с 14 сентября и, как правило, длится неделю.

«Классическое бабье лето: погода стоит теплая, теплые ночи и дни, много солнца, потому что погоду определяет гребень Азорского антициклона. В таком понятии классического лета, скорее всего, в этом году не будет», — предупредила она.

В выходные в столичном регионе было по-осеннему прохладно, аналогичные погодные условия, по словам специалиста, сохранятся не только в понедельник, но и во вторник: температура воздуха будет ниже нормы, подует пронзительный северный ветер.