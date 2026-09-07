Неделя тепла: когда в Москву и Подмосковье придет бабье лето?
Метеоролог Позднякова: бабье лето в Московском регионе долго не продлится
Промозглая погода, которая накрыла Москву и Подмосковье в первую неделю сентября, хоть ненадолго, но сойдет на нет. Ждать ли классического бабьего лета, когда оно начнется и сколько будет радовать теплом — в материале 360.ru.
Когда начнется бабье лето в Москве и Подмосковье
Метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова напомнила, что бабье лето обычно наступает примерно с 14 сентября и, как правило, длится неделю.
«Классическое бабье лето: погода стоит теплая, теплые ночи и дни, много солнца, потому что погоду определяет гребень Азорского антициклона. В таком понятии классического лета, скорее всего, в этом году не будет», — предупредила она.
В выходные в столичном регионе было по-осеннему прохладно, аналогичные погодные условия, по словам специалиста, сохранятся не только в понедельник, но и во вторник: температура воздуха будет ниже нормы, подует пронзительный северный ветер.
Этой погоде придет конец, потому что, начиная с середины недели, то есть со среды, ее начнет определять именно гребень Азорского антициклона. Поэтому будет наблюдаться переменная облачность без осадков практически до 11-го числа. Температура воздуха повысится и за счет ночных значений, и за счет дневных.
Татьяна Позднякова
Минимальная ночная температура в среду в Москве составит +5…+7 градусов, по области — +3…+8, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов в столице и до +17…+22 в Подмосковье. Значения приблизятся к климатической норме.
«Дальше — лучше. В ночь на четверг, да и на пятницу минимальная температура в Москве — +12…+14, по региону — +10…+15. Дневная температура 10 сентября в столице — +23…+25 градусов, в пятницу тоже +20…+22 градуса. Будет преобладать юго-западный приятный ветерок, не очень сильный», — уточнила собеседница 360.ru.
Сколько продлится бабье лето в столичном регионе
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что подобную погоду вполне можно охарактеризовать как бабье лето. Однако после сухого солнечного периода начнутся дожди.
В пятницу снова дождь, хотя сохранится теплая погода — +19…+24 градуса. На пару градусов похолодает и в выходные, местами тоже с небольшим дождем по области. Максимальная температура — +17…+22 в субботу и воскресенье.
Александр Ильин
Позднякова добавила, что солнце встанет на паузу 12 сентября. Несмотря на теплые ночи, днем небо затянет облаками, станет прохладнее, хотя температура воздуха будет выше нормы.
«То, что касается следующих дней, температура существенно понижаться не будет. Дождей особых не ожидаем. С 12 по 16 сентября, то есть ближе к категории бабьего лета, в дневные часы она уже не превысит отметку +20 градусов. <…> Так что можно сказать, что классическое бабье лето непродолжительное, но период хорошей комфортной погоды продлится практически до середины сентября», — подчеркнула она.
Схожее мнение высказал и Ильин, заметив, что периоды солнечной погоды выдадутся короткими.
«Со среды и до понедельника тепло. Это практически целая неделя. Можно назвать это бабьим летом, но, к сожалению, оно будет с дождями. <…> На длительные периоды классического бабьего лета пока рассчитывать не стоит», — заключил собеседник 360.ru.