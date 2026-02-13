Новую Москву до вечера накроет туман с видимостью до 200 метров

Спасатели предупредили жителей Новой Москвы о густом тумане в ближайшие часы. Видимость на дорогах составит от 200 до 700 метров, сообщили в МЧС .

По данным ведомства, туман продержится до конца дня. Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендовали переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности.

В МЧС добавили, что в условиях ограниченной видимости возможны затруднения движения транспорта. Жителям Новой Москвы советуют по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Также в конце недели москвичей ожидают ледяные дожди. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в эти дни может образоваться гололед, но из-за плюсовых температур он быстро пройдет.