Москвичей предупредили о ледяных дождях в конце недели

В Москве ожидаются ледяные дожди в конце недели. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В пятницу и субботу на этой неделе ожидаются осадки. Возможен гололед. Ледяной дождь может привести к тому, что осадки будут прилипать к охлажденным поверхностям проводов, деревьев, зданий», — сказала она.

Гололед, скорее всего, окажется кратковременным, так как в эти дни будут плюсовые температуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве и Подмосковье с 13 февраля начнется первая в этом году оттепель, которая продлится до субботы. Ее будут сопровождать облачная погода и осадки в виде мокрого снега. Никаких ледяных дождей не прогнозируется.